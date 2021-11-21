Указ Путина по ЛДНР стабилизирует цены в республиках – Пушилин

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Благодаря указу президента РФ Владимира Путина, снимающему ограничения для ЛДНР не только на экспорт, но и на импорт из России, в республиках увеличится количество поставщиков и усилится конкуренция, что приведёт к стабилизации цен и даже понижению стоимости некоторых товаров.

Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что собственное производство в республиках лишь частично обеспечивает потребности внутреннего рынка, поэтому в ЛДНР в значительных объёмах завозятся продукты питания, промышленные потребительские товары, медицинские препараты, ГСМ, минеральные удобрения, железорудное сырьё для металлургии.

«Безусловно, такая открытость рынков будет способствовать и выравниванию цен с Россией, особенно с соседними регионами. Цены на какие-то отдельные товары за счёт увеличения количества поставщиков и усиления конкуренции могут понизиться. Но сейчас во всём мире наблюдается рост цен, поэтому, к сожалению, пока эта тенденция сохранится, от неё не уйти никому», – добавил Пушилин.

При этом он отметил положительные темпы роста товарооборота, которые наблюдаются за последний год в ДНР.

«Объём внешнего товарооборота республики в январе — сентябре 2021 года увеличился на 24,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На подъёме металлургическое производство, агропромышленные предприятия. Демонстрирует неплохие тенденции химическая промышленность», – рассказал глава республики.