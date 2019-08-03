Украина будет смешить своих гастарбайтеров русскоязычным телеканалом

03.08.2019, Киев, Игорь Петров

Создать русскоязычный телеканал для пропагандистских целей Украина может, но показывать ей по этому каналу нечего.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил профессор Института журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чем цель этого канала? Пропагандировать украинскую общину, украинскую культуру, достижения Украины в целом.

А что мы можем пропагандировать по русскоязычному каналу когда мы – самая бедная страна в Европе которая вышла на первое место по туберкулезу и СПИДу? Что?

Страна, которая проиграла войну, которая потеряла больше 10% своей территории. Страна, которая отпускает до 9-10 своих граждан в соседнюю Польшу или Россию?», – недоумевает Василенко.