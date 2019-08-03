03.08.2019, Киев, Игорь Петров
 
Культура, Общество, Политика, Россия, СМИ, Украина
Просмотров:

Украина будет смешить своих гастарбайтеров русскоязычным телеканалом

Создать русскоязычный телеканал для пропагандистских целей Украина может, но показывать ей по этому каналу нечего.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил профессор Института журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В чем цель этого канала? Пропагандировать украинскую общину, украинскую культуру, достижения Украины в целом.

А что мы можем пропагандировать по русскоязычному каналу когда мы – самая бедная страна в Европе которая вышла на первое место по туберкулезу и СПИДу? Что?

Страна, которая проиграла войну, которая потеряла больше 10% своей территории. Страна, которая отпускает до 9-10 своих граждан в соседнюю Польшу или Россию?», – недоумевает Василенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть