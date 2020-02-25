25.02.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Война, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Украина еще не поняла, что проиграла свою гражданскую войну – эксперт


Мир в Донбассе Украина видит не как компромисс конфликтующих сторон, а исключительно как капитуляцию России и ЛДНР.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ Высшая школа экономики Андрей Суздальцев.

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«Новое предложение Зеленского по миру в Донбассе то же самое, что и старые, – выход Украины к границе ДНР и ЛНР с Россией. Если им ее отдать, будет резня», – сказал Суздальцев.

По его словам, аналогичный сценарий ожидает и Крым, если Россия вдруг решит уйти оттуда.

«Ну пусть Киев так и скажет, что ему нужен не Крым, а карательная экспедиция. Мы должны сохранить население Донбасса от уничтожения, выбора у нас нет», – считает эксперт.

Он также обращает внимание, что Киев не желает заморозить конфликт в Донбассе, а требует фактической капитуляции.

«Украина хочет мира на своих условиях, но в мантрах электората Зеленского мир по-украински – это капитуляция России. Они уже обсуждают, как будут наказывать борцов ДНР и ЛНР, у них целый силовой блок по Крыму, это их любимое занятие. Мы воспринимаем это как бред, но в представлении украинского правящего класса Украина должна обязательно победить Россию. Тогда все наладится. Украина не поняла, что в 2014 – 2015 годах проиграла свою гражданскую войну», – резюмировал Суздальцев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», у Зеленского опозорились незнанием «Минска» и пообещали, что никаких переговоров с ЛДНР не будет.

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