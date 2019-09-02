Украина объявила себя «премиальной»

02.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина в будущем проекте поставок американского сжиженного газа из Польши является «премиальным рынком».

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Киеве сообщил министр энергетики и экологии Украины Алексей Оржель.

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«Мы являемся премиальным рынком. 10-11 миллиардов кубометров газа – это большой объем, который потребляется, за этот рынок нужно бороться и, если мы в данном случае даем больше возможностей по вариантам поставок газа на рынок Украины, выигрываем мы, выигрывают наши партнеры – у них увеличиваются объемы продаж, и в данном случае это чрезвычайно позитивная новость с тем, с чем мы приехали из Польши», – заявил Оржель.

Ранее киевский эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук заявил, что проект поставки сжиженного газа из Польши может обернуться коррупционной аферой.