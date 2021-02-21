Украина реанимирует информационные войска: Почему они обречены на провал

21.02.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

В очередную годовщину «гидности и свободы» министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о старте работы в марте «Украинского центра противодействия дезинформации». Поможет ли его работа победе идеалов майдана в масштабе хотя бы Украины? Вы знаете, есть большие сомнения. И дело тут даже не в аналогичном печальном опыте созданных при одном из предшественников Ткаченко Юрии Стеце «украинских информационных войск». Помните о таких, надеюсь?

Понимаете, хоть это и звучит странно, но чисто физический закон сохранения энергии работает и в гуманитарном пространстве. Вот, казалось бы, запретили при Турчинове российское ТВ. Потом, при Порошенко, выпилили из информпространства доступного пересичному посполитому «вражеские» Одноклассники, контактик, Яндекс и еще кучу всего.

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Казалось бы, вот она, сбывшаяся мечта верующих Церкви Майдана – вещай не хочу, заполняй пустоты собственными смыслами, украинизируй сограждан по самое не могу. Но нет. В смысле – нет никаких собственных смыслов, извините за каламбур. Их просто физически нет, потому, что из дерьма пуля не лепится, даже если ты дипломант конкурса по лепке вареников из дерьма. Даже если сильно озаботиться и захотеть – нет такого продукта на мове, который был бы одновременно классным и идеологически правильным с точки зрения нынешнего государственного культа.

Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть те фильмы, на которые они тратят деньги из бюджета. Или посмотреть спонсируемое государством ТВ, которое не хочет смотреть даже уборщица Анна Ивановна, и нет такой силы на земле, которая бы заставила это смотреть обладателей спутниковых антенн.

То, что клепают подконтрольные украинскому правительству смыслотворцы, уступает не только российским медиа, но даже довольно провинциальному и малобюджетному продукту донбасских республик.

Какой-нибудь элэнэровский Луганск-24 однозначно приятнее смотреть, нежели все скопом взятое вещание Украины на неподконтрольные территории. И эти долбодятлы еще собираются выиграть какую-то там информационную войну. Притом, что сами же жалуются на то, что «сепаратистские СМИ» смотрят и слушают даже на подконтрольной киевскому правительству территории Донбасса. Чистый распил, ничего больше.

И главное: вся эта информационная возня украинских упоровшихся «патриотов» со стороны выглядит, как бесконечный день сурка. Когда гора пропагандистского воя в конечном итоге непременно рождает чахлую мышь и выясняется, что никогда такого не было, и вот опять. Что служит поводом для очередной серии очередного воя ярославны о том, какой плохой народ ей попался.

Вещали из каждого утюга шесть лет про «небесную сотню» – и вот, на выходе, только 8% школьников знает про гидность, остальным 93-м процентам она и даром не нужна. Запретили российское ТВ – теперь жалуются что его втихаря от пана майора смотрят даже на западной Украине целыми селами – потому что своє ріднесеньке смотреть просто невозможно.

Запретили Яндекс и задрали блокировками в фейсбуке, – люди перешли в Телеграм, где «вата» численно доминирует над «патриотами».

В Ютубе все вместе свидетели славной революции имеют аудиторию меньше, чем один Шарий. И без финансовой помощи дедущки Сороса «патриотическим блогерам» хана. Запретили контактик – ну так вот вам в тик-токе вылезло, что молодым, уитирую «нахер всралась ваша мова», да еще и впариваемая насильно и штрафами. Легче стало, да? Ну, теперь можно тик-ток и телеграм запретить, да. Решением СНБО.

И, ведь, нет никакого позитивного для этих ребят выхода из этого дня сурка. Сколько не создавай разнообразных подотделов очистки информационного пространства и борьбы с вражеской пропагандой, и не устраивай в них безработных оболтусов с дипломами Могилянки.