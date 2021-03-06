Украина стягивает бронетехнику не только к Донбассу, но и Крыму

06.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина стягивает военную технику к границе с Крымом – эшелоны грузовых поездов, на платформах которых были установлены бронеавтомобили и военные тягачи, размещены на железнодорожных станциях вблизи полуострова.

Видеозапись с этим опубликовала крымский блогер Валерия Петрусевич, которая в эти дни посетила украинскую территорию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое, что встречает в Новоалексеевке – военная техника. Ее снова стягивают к крымской границе. Почему – никто ответить не может», – написала Петрусевич в своем блоге.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга Сергея Горбачева маневры Украины могут иметь несколько объяснений.

«Можно предположить, что в данном случае три вещи реализуются. С одной стороны, идет наращивание сил на границе с полуостровом в соответствии с украинской концепцией о том, что угрожает Россия именно с территории Крыма, и ей нужно противостоять.

Второе – то, что Украина постоянно проводит учения на своем юге – и в Приазовье, и в Николаевской, и в Херсонской области. Вполне возможно, что осуществляется переброска сил по этим планам.

Ну и третий момент – это может быть маневром, связанным с введением нас в заблуждение, чтобы держать силы России на полуострове в состоянии боевого напряжения – такой демонстрационный шаг, который носит морально-психологический характер, чтобы потрепать нам нервы и находиться самим в степени повышенной готовности и вынуждать нас отслеживать силы оппонентов, перебрасывать и укреплять какие-то направления в соответствии с передислокацией их сил», – заявил Горбачев.

Ранее о переброске войск в сторону Донбасса также сообщал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.