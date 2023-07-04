Украина выгнала посла Грузии из страны

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Сегодня посла Грузии в Киеве Георгия Закарашвили вызвали в МИД Украины и попросили вернуться в Тбилиси.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

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Поводом для недовольства стал судебный процесс над экс-президентом Михаилом Саакашвили.

«Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михаилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины. В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации», – заявил в МИД Украины.

При этом украинская сторона ультимативно заявила о готовности безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию во круг Саакашвили.

«Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнеры в координации с Украиной также предлагали различные опции спасения. В очередной раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода… Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность», – пафосно заявил Зеленский в своем тг-канале.

На его слова отреагировал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Что касается вчерашнего шага президента Украины, связанного с Михаилом Саакашвили, я не хочу углубляться в эту тему по одной простой причине, что это дело касается президента страны, которая находится в состоянии войны. Но в целом такая позиция власти для нас оскорбительна», – ответил Кобахидзе. Он добавил, что «как признали сами наши оппоненты», к отправке Саакашвили в Грузию «были причастны конкретные высокопоставленные лица украинской власти». «Однако я не хочу углубляться в эту тему. Наше желание – оставаться даже в одностороннем режиме дружбы с властями Украины», – добавил глава партии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера похудевший Саакашвили впервые за несколько месяцев дистанционно по видеосвязи появился на заседании Тбилисского суда, где рассматривается дело о разгоне митинга в 2007 году.

Кроме того, он пригрозил России расчленением.