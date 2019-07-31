Украина заграбастала российскую воду

31.07.2019, Симферополь, Владимир Гладков

Река Днепр берёт своё начало в Псковской области РФ, поэтому перекрытие Северо-Крымского канала Киевом является одной из форм геноцида населения полуострова.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил член Общественной палаты Республики Крым Иван Абажер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще, берёт своё начало сам Днепр на территории РФ, Псковская область, это же наша вода, она проходит по территории РФ, а нам не дают ей пользоваться. Это одна из форм геноцида», – отметил он.

Абажер отметил, что воды Днепра сегодня стали гораздо чище.

«Я знаю, как планово в 1950-е годы в Советском Союзе, чтобы построить Северо-Крымский канал, было проработано с точки зрения науки, с точки зрения экологии, с точки зрения важности воды. Сегодня экономика Украины полностью рухнула и те сбросы, которые шли через реку Днепр, сегодня практически отсутствуют.

Я думаю, что вода Крыму нужна, надо для этого проехаться по северной части Крыма и посмотреть те сёла, которые ранее пользовались, потребляли эту воду для орошения, для других нужд.

Поэтому мы должны максимально отстаивать это наше право пустить воду, а будут уже пользоваться крымчане этой водой или нет, есть уже русло, созданное Северо-Крымским каналом, и эта вода должна идти по Крыму», – отметил он.

Напомним, накануне «представитель президента Украины в АР Крым» Антон Кориневич заявил, что Украина продолжит блокировать поставки на полуостров воды и электроэнергии.

Член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян заявлял, что у России есть все технические возможности для ответа на водную блокаду Крыма и перекрытия истоков реки Днепр и переброски ее вод в обход Украины.