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23.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Колониальная демократия, США, Украина
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Украинцы узнали плохие новости из Вашингтона

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, отвечающий за Украину и Россию, уходит в отставку. Об этом в своем блоге сообщил депутат Верховной Рады Игорь Попов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, через Митчелла проходили все украинские политики, прибывающие в Штаты, он лоббировал выделение летального оружия и т.д. Попов отмечает, что уход Митчелла означает ослабление вовлеченности США в события на Украине.

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«Встречи с Митчеллом были в программе визитов всех украинских политиков, хотя не всем открывали дверь. Этот дипломат во время пребывания в должности персонально занимался лоббированием предоставления Украине летальной оружия, и вообще, считаю его нашим реальным союзником в американской администрации.

Пока его обязанности будет выполнять Elisabeth I. Millard, которая также работала в постсоветских странах, была послом США в Таджикистане. Однако, некоторые договоренности могут быть модифицированы и отложены во времени.

В то же время, дело Лазаренко идет через ФБР и Минюст, кибербезопасность и борьба с фейками на выборах – также через другие органы.

Но все же рука Вашингтона немного ослабнет как на украинских, так и на молдавских выборах», – заявил Попов.

Ранее Митчелл заявлял, что Украина является центром геополитической борьбы за будущее всей Европы. Также он уверял, что США будут продолжать санкционное давление на Россию.

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