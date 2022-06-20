Украинские пропагандисты поссорились в эфире с поддержавшей Киев телеведущей Лазаревой

20.06.2022  12:38 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Киевский антироссийские пропагандисты оказались недовольны тем, что даже российские либералы не понимают, почему санкции введены против всего населения страны, а не отдельных личностей.

Так, несмотря на то, что беглая экс-член Координационного совета российской оппозиции, телеведущая Татьяна Лазарева на протяжении всего эфира уверяла в поддержке Украины и желала ей победы, в эфире телеканала «Украина 24» она подверглась критике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский антироссийские пропагандисты оказались недовольны тем, что даже российские либералы не понимают, почему санкции...

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Лазарева заявила, что санкции нужно вводить против секторов российской экономики и руководства страны, а не всего народа.

«Возможно, все-таки, санкции нужно было делать более жесткими и не покупать нефть и газ у России? Или делать санкции против персонально Владимира Путина. А санкции против людей, которые живут в России – а они-то чего? Они, действительно, и так живут не очень хорошо. Несвободно и бедно», – сказала Лазарева.

Украинская телеведущая Людмила Добровольская осталась недовольна ответом, заявив, что коллективная ответственность лежит на всех россиянах:

«Ну вот, видишь, какое большое горе – люди не понимают наши санкции, почему им санкции и почему коллективная ответственность, вот не понимают. На самом деле, уважаемые телезрители – это очень яркий пример. Татьяна, я очень вам советую понять, почему простой российский народ должен нести коллективную ответственность.

Потому что не Путин убивает наших детей, а ваши соотечественники. Каждый из них. Послушайте, пожалуйста, в открытом доступе переговоры, которые СБУ выкладывает, что говорят ваши русские женщины вашим русским мужчинам, которые воюют здесь. И поэтому они должны нести ответственность».

Это привело к напряжению в эфире и «ехидному» ответу Лазаревой:

«Хорошо, хорошо. Я всем передам. Если вы сейчас говорите со мной, то я подписана на «Инстаграм», я слушаю все эти разговоры, я в таком же ужасе, как и вы. Как женщина, как мать, как гражданин России. Я обязательно ваши слова, наверняка, должна как-то всем прийти и передать, что мы все должны чувствовать коллективную ответственность», – ответила Лазарева.

«Не только вы сейчас принимаете участие в нашей программе, но и очень многие люди ее сейчас смотрят. Татьяна, спасибо вам за то, что были с нами. Это была Татьяна Лазарева, общественный деятель и член Координационного совета российской оппозиции. Российская оппозиция, как она есть», – высказала свое недовольство Добровольская.

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