Украинские спецгруппы помогают дронам атаковать Москву – Кнутов

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Вчерашняя атака украинских беспилотников на Москву далеко не последняя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, директор Музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.

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«Это не первая атака украинских дронов и, к сожалению, не последняя. Недавно появились сообщения, что Киев выделил более миллиарда долларов на производство беспилотников. Речь идет о сотнях и тысячах аппаратов различного класса и назначения. В основном это, конечно, адаптированные западные образцы беспилотной техники», – сказал Кнутов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он обратил внимание, что после налета на столицу очень быстро в соцсетях с очень удачного ракурса появилось видео, на котором заснят момент взрыва одного из дронов в Москва-Сити.

«Складывается впечатление, что кто-то специально ждал момента прилета, чтобы заснять его на видео. Возможно, даже отработал в качестве наводчика. Похоже, во время таких беспилотных атак противник использует радиомаячки. Сигналы навигационной спутниковой системы нами в Москве подавляются достаточно активно, и поэтому основная часть дронов до столицы не долетают. Но некоторые прорываются и наносят определенный ущерб городу. У меня ощущение, что работают спецгруппы или какие-то агенты, которые устанавливают радиомаячки, благодаря которым эти дроны наводятся. Вначале они летят до Москвы, используя инерциальную систему наведения, потом где-то делают GPS-корректировку в заданных точках, а потом уже наводятся без GPS, по радиомаячкам, которые заранее устанавливаются на тех или иных объектах. Подобные атаки мы наблюдаем уже дважды в Москве», – считает эксперт.

По его мнению, противодействие таким атакам может быть только одно – небо Москвы следует закрывать еще более плотно.

«В свое время Москва была очень хорошо закрыта от атак с воздуха. Не раз проводились учения. Участвовало в учебных «налетах» на Москву одновременно более 1100 летательных аппаратов различного класса, которые летели с разных направлений. Противовоздушная и противоракетная оборона Москвы справлялась на отлично, сбивали 100% целей», – отметил аналитик.

Он добавил, что после начала СВО часть сил и средств ПВО ушли в Брянскую, Белгородскую. Курскую области и даже в Крым.

«Это сказалось на системе ПВО столицы. Этим и пользуется противник. Поэтому чтобы обезопасить не только Москву, но и другие регионы, на мой взгляд, нужно возвращаться к опыту Советского Союза. Когда 1 мая 1960 года над Уралом сбили самолет U-2 с летчиком Пауэрсом, было принято решение о создании в СССР рубежей ПВО. Их организовали довольно быстро. Ресурсы тогда у СССР были другие и техника была не такая сложная, как теперь. Были сделаны ряд рубежей ПВО, через которые было сложно проникнуть любому летательному аппарату. Вот такие рубежи надо делать от Азовского и Черного морей до Белгородской, Курской, Брянской областей и дальше – до Балтийского моря», – подчеркнул директор Музея ПВО.

Кроме того, эксперт предлагает вспоминать опыт использования автоматических радиолокационных станций, установленных на привязных аэростатах.

«Мы автоматические радиолокационные станции могли бы размещать сейчас на этом рубеже. Они позволяют обнаруживать и беспилотники и крылатые ракеты на предельно малых высотах. В советское время, кстати, для уменьшения нижней границы радиолокационного поля активно использовали также искусственные возвышенности. Насыпали небольшие горки, на которые устанавливались антенные системы РЛС. Это позволяло на большей дальности обнаруживать низколетящие воздушные цели, которые шли, например, над лесом или постройками. К подобным схемам надо возвращаться, чтобы максимально уменьшить нижнюю границу радиолокационного поля», – резюмировал Кнутов.