Украинские спецслужбы подорвали депутата-единоросса

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В Запорожской области на подконтрольной РФ территории произошел очередной террористический акт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил запорожский политик, руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня террористы УГИЛ подорвали депутата Акимовского окружного совета. Подробности позже», – написал Рогов в своем тг-канале.

Чуть позже он уточнил, что речь идет о депутате Антоне Якименко.

«Член партии «Единая Россия». На выборах в местные органы власти он вошёл в первую тройку избирательного списка данной партии. Является руководителем подразделения ГУП «ГЗО» «Акимовское»», – добавил Рогов.

Жив Акименко или нет, на данный момент неизвестно.

«Скорее всего, очередной теракт ГУР или СБУ», – полагает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.