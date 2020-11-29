Украинские военнослужащие-мародеры срезали три километра провода ЛЭП

30.11.2020, Вывозят всё, что осталось – мародёры ВСУ в Донбассе воруют уголь и срезают провода ЛЭПЛуганск, Сергей Вредников

Украинские военнослужащие в Донбассе продолжают грабёж местного населения – так, несколько всушников, угрожая местному жителю оружием, разобрали несколько хозяйственных построек, а также украли тонну угля и три километра провода ЛЭП.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Алкоголизм и наркомания не являются единственной головной болью командования украинских карательных подразделений, дислоцирующихся в зоне «ООС». Боевики 59-й бригады продолжают террор мирных жителей Луганщины. Незаконно проникая на частные территории, вероломно вторгаются в жилые дома, грабят, вывозят ценные вещи и даже продукты питания, несмотря на то, что во многих домах живут пожилые люди. Так, 27 ноября, в отдел полиции населённого пункта Троицкое с заявлением на военнослужащих 3-го батальона 59-й бригады обратился, гражданин Преступницкий.

Согласно показаниям потерпевшего, трое военнослужащих начали разбирать хозяйственные постройки. На попытки пресечь противоправные действия боевики пригрозили оружием и применением физической силы, сославшись на личное разрешение командира бригады Шаповалова. В результате мародерских действий украинских боевиков, было разобрано четыре хозяйственные постройки, украдена одна тонна угля и три километра провода ЛЭП, в результате чего обесточена улица Кирова», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в местное отделение полиции уже поступило десять заявлений от местных жителей с жалобами на неправомерные действия украинских силовиков.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские военнослужащие в Донбассе разбирают дома местных жителей на стройматериалы с целью укрепления своих позиций.