Украинские военные устроили себе смертельный фейерверк на Луганщине

02.01.2019, Луганск, Александр Гусар

Один военнослужащий ВСУ погиб и ещё двое получили ранения в результате неосторожного обращения с взрывными устройствами и стрелковым оружием.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«1 января в подразделении 54-й отдельной механизированной бригады при проведении работ по установке минно-взрывных заграждений в районе населенного пункта Новотошковское один военнослужащий получил минно-взрывную травму, несовместимую с жизнью. Травма получена в результате нарушений мер безопасности при проведении данного вида работ», – сообщил Андрей Марочко.

Он также добавил, что ещё двое военнослужащих этой же бригады получили ранения средней степени тяжести в районе населенного пункта Золотое-4 в результате неосторожного обращения с оружием.

«Командование «ООС» пытается представить случаи небоевых потерь в подразделениях, как результат якобы имевших место обстрелов со стороны Народной милиции», – отметил в заключение официальный представитель НМ ЛНР.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что украинские военнослужащие попытались проникнуть на территорию Республики с целью захвата позиций армии Республики, однако попали на собственное минное поле.