Украинский министр обороны угрожает ответить России за удары по энергетике

Олег Кравцов.  
27.09.2023 09:59
  (Мск) , Москва
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В Киеве надеются, что поставленные на Украину западные истребители изменят ситуацию на поел боя в пользу ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

В Киеве надеются, что поставленные на Украину западные истребители изменят ситуацию на поел боя...

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Он считает, что зимой Россия сосредоточится на ударах по энергетической инфраструктуре Украины.

«Но мы будем отвечать!» – пригрозил Умеров в эфире CNN.

Кроме того, он дал понять, что Украине для успеха на поле боя нынешних поставок западных вооружений не хватает.

«Нам нужно больше оружия, которое сменит игру… Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы добьемся прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя!» – считает министр обороны Украины.

У него поинтересовались, что известно о судьбе командующего Черноморским флотом РФ Викторе Соколове, о смерти которого объявили Силы спецопераций Украины, но который вчера присутствовал на Коллегии Минобороны, что подтвердило свежее видео.

«Прежде всего, он находится на наших временно оккупированных территориях. Он не должен здесь быть. Поэтому если он мертв, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупацию нашей территории», – сумбурно ответил Умеров.

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