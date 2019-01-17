Украинский пропагандист заявил об уничтожении машины с военными ДНР

17.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские военные якобы уничтожили военный транспорт НМ ДНР в районе населенного пункта Жабуньки на территории ДНР.

Соответствующую видеозапись с позиций ВСУ опубликовал на своей странице в Facebook украинский пропагандист, депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нарушение Минских соглашений негативно влияет на карму оккупантов на Донбассе. «Воодушевленные» своим вчерашним подлым обстрелом грузового автомобиля с личным составом сил ООС, в результате которого были ранены 5 и получили травмы еще 5 наших военнослужащих, оккупанты предприняли очередную попытку атаки украинских позиций в районе н.п. Жабуньки. Встречным огнем был уничтожен транспорт агрессора. По предварительным данным, 5 оккупантов уничтожено, еще 3 ранены», – написал Тымчук.

При этом в Управлении Народной милиции ДНР данный факт не подтвердили.

Отметим, что украинское командование также ранее заявило о пяти пострадавших украинских военнослужащих и поспешили возложить за это вину на Народную милицию ДНР. При этом не было приведено никаких доказательств причастности военных республики к данному инциденту.

«В ходе преступного обстрела российско-оккупационными войсками позиций 72 ОМБР, расположенных на восточной окраине населенного пункта Троицкое с ПТРК по направлению населенного пункта Калиновое был поврежден грузовой автомобиль, в результате чего получили ранения 5 военнослужащих и 5 получили травмы (акубаротравма)… Их жизни ничего не угрожает», – заявили в штабе «ООС».

Заявление украинских военных также прокомментировал донецкий журналист Сергей Макаренко.

«В украинской армии заявили, что бойцы ЛНР из ПТУРа размотали их военный грузовик и якобы ранены 10 солдат. В ЛНР от этого открестились, и пояснили – завтра встреча в Минске, и казачки, видимо, хотят «уравнять очки» по обстрелу гражданского авто, обстрелом военного грузовика. Так себе попытка честно говоря. Переделывайте. Кстати фотографий грузовика до сих пор нет…», – написал Макаренко.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что боевики 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ использовали жилой дом в населенном пункте Кряковка для оборудования огневых позиций и провокационного обстрела территории ЛНР в присутствии ОБСЕ.