Украинский шпрехенфюрер: ЛДНР должны подчиниться закону об украинизации

09.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Донбасс якобы является территорией Украины и не должен получать никаких поблажек в языковом вопросе, равно как и переселенцы с тех территорий.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил недавно назначенный уполномоченный по защите государственного языка (так называемый «языковой омбудсмен») Тарас Креминь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ОРДЛО – это оккупированные территории Украины. И понятно, что на территории Украины законы одинаковы для всех. Это во-первых.

Во-вторых когда мы видим такой огромный отток молодёжи с оккупированных территорий, которые хотели бы реинтегрироваться в украинское государство путём вступления в университеты, для своей профессиональной и творческой самореализации, то понятно, что они прекрасно понимают свою ответственность и своё уважение к украинскому государству», – отметил он.

Также Креминь подчеркнул, что все, кто не согласен переходить на украинский язык, не могут считаться украинцами.

«Что касается всего остального – то я думаю, что это вопрос самоидентификации каждого гражданина, который себя идентифицирует или с украинским государством, или с другими странами», – резюмировал чиновник.