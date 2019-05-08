Украинский снайпер ранил мирного жителя Донецка
Украинские военные открыли огонь по жителям столицы ДНР с позиций в населенном пункте Марьинка. В результате обстрела пострадал мирный житель Донецка.
Об этом на официальном Telegram-канале сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня в 17:30 ВФУ открыли снайперский огонь по поселку шахты Трудовская города Донецка.
В результате обстрела ранение получил мирный житель 1963 года рождения, проживающий по адресу ул. Зеленый Гай, 50, который в это время находился дома. Пострадавший доставлен в травмпункт городской больницы №14. Диагноз: пулевое ранение левого бедра и левого плеча», – говорится в сообщении.
Отметим, что за прошедший месяц данный инцидент является уже не первым, ранее украинские снайперы обстреляли поселок Александровка на окраине Донецка, в результате чего была ранена мирная жительница.
Примечательно, что снайперская пара, которая предположительно обстреляла Александровку, позже сама подорвалась на установленной бойцами «Азова» растяжке.
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