Украинский снайпер ранил мирного жителя Донецка

08.05.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинские военные открыли огонь по жителям столицы ДНР с позиций в населенном пункте Марьинка. В результате обстрела пострадал мирный житель Донецка.

Об этом на официальном Telegram-канале сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 17:30 ВФУ открыли снайперский огонь по поселку шахты Трудовская города Донецка.

В результате обстрела ранение получил мирный житель 1963 года рождения, проживающий по адресу ул. Зеленый Гай, 50, который в это время находился дома. Пострадавший доставлен в травмпункт городской больницы №14. Диагноз: пулевое ранение левого бедра и левого плеча», – говорится в сообщении.

Отметим, что за прошедший месяц данный инцидент является уже не первым, ранее украинские снайперы обстреляли поселок Александровка на окраине Донецка, в результате чего была ранена мирная жительница.

Примечательно, что снайперская пара, которая предположительно обстреляла Александровку, позже сама подорвалась на установленной бойцами «Азова» растяжке.