Украинских журналистов разделят на агнцев и козлищ

22.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Инициированный властями Украины новый законопроект о борьбе с «дезинформацией» поделит СМИ на пользующихся всеми благами государства и бесправных.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моё первое впечатление – это закон под абсолютно субъективное применение. Потому что, с одной стороны, его можно трактовать, что в любой ситуации его можно не применить, с другой стороны, при желании его можно применить к любой ситуации, особенно когда речь идёт о том, что «не всю правду». Где я тебе всю правду расскажу? А кто её знает?» – отметил в ходе беседы ведущий программы Дмитрий Джангиров.

«Это ключевая проблема, что этим законом определяется, что правда только то, что считает правдой чиновник. Если он считает что-то неправдой, дезинформацией, за это распространитель этой информации может быть наказан, причём сурово. То есть чиновник будет определять, где правда, а где дезинформация», – согласился Бортник.

«Причём критерий этого нет, их просто не может быть, то есть, это «умышленный характер разнесения информации», а умышленность характера, умышленность вообще любого преступления – это наиболее сложнодоказуемая часть любого дела. Поэтому у нас не работает 161 статья по разжиганию межнациональной вражды, потому что там должна быть умышленность этого характера, оно не работает», – добавил эксперт.

«Кроме этого «Оруэлла» в части «что считает чиновник правдой, то и есть правда», что меня здесь «прибивает» – это попытка разделить журналистов на агнцев и козлищ. Одни журналисты, которые под управлением государства создадут специальные органы, определяющие журналист ты или не журналист, будут пользоваться всеми благами аккредитациями, а «козлища» будут не журналистами вообще, даже номинально не будут считаться ими, их даже приглашать, наверное, на многие мероприятия не будут, будут просто банально оказывать в аккредитациях в праве доступа к информации. И тоже этот вопрос будет контролировать государство.

И это такое звучит от бывшего менеджера Пинчука, от людей, которые все эти годы апеллировали к демократическим и либеральным ценностям», – возмутился Бортник.