09.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Медицина, Политика, Украина
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Украинским политикам срочно нужна психиатрическая помощь – французские СМИ


Украинские политики и военачальники фонтанируют неадекватными заявлениями-страшилками о российской угрозе.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора, приходит французский журналист Кристен Неаль в статье на новостном сайте AgoraVox.

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Автор напоминает, что недавно замглавы украинского МИДа Василий Боднар заявил, что российские войска готовы вторгнуться на Украину, а затем главнокомандующий ВМСУ Алексей Неижпапа объявил о подготовке к войне с Россией.

По мнению французского журналиста, которого цитируют «Известия», описанные сценарии вторжения «еще более сумасшедшие, чем названные причины нападения».

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», – считает  Неаль.

Также он скептически отнесся у угрозам украинского командования нанести ракетный удар по России, отметив, что РФ обеспечена прекрасными противоракетными системами.


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