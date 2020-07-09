Украинским политикам срочно нужна психиатрическая помощь – французские СМИ

09.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинские политики и военачальники фонтанируют неадекватными заявлениями-страшилками о российской угрозе.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора, приходит французский журналист Кристен Неаль в статье на новостном сайте AgoraVox.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Автор напоминает, что недавно замглавы украинского МИДа Василий Боднар заявил, что российские войска готовы вторгнуться на Украину, а затем главнокомандующий ВМСУ Алексей Неижпапа объявил о подготовке к войне с Россией.

По мнению французского журналиста, которого цитируют «Известия», описанные сценарии вторжения «еще более сумасшедшие, чем названные причины нападения».

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», – считает Неаль.

Также он скептически отнесся у угрозам украинского командования нанести ракетный удар по России, отметив, что РФ обеспечена прекрасными противоракетными системами.