Украину предупреждают об ударе «Калибрами» по центрам принятия решений

20.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия может нанести удары крылатыми ракетами «Калибр» по центрам принятия решений на Украине в ответ на продолжающиеся попытки украинских спецслужб похищать граждан РФ с территории России.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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По его словам, до этого украинские власти должны быть предупреждены о жестком ответе в случае, если диверсии будут продолжаться.

«Украинские спецслужбы проводят боевые и террористические операции на территории России, а это переход «красной черты». Понятно, есть разведка, есть контрразведка, которые борются между собой, спецслужбы всегда конкурируют, в том числе и жестко, но есть определенная «красная линия», переходить которую нельзя. Это теракты, похищения людей и проведение боевых операций, именно боевых, а не разведывательных, на территории других стран.

В данном случае наша реакция должна быть логичной – такой, как реагирует в данном случае, например, Израиль – санкции и жесткая силовая реакция. Она может быть абсолютно любой – главное соразмерной действиям противной стороны. Я думаю, надо совершенно четко, жестко донести до сведения Украины, США, что если подобная практика со стороны украинских спецслужб будет продолжаться, мы будем действовать, как действуют США и Израиль, защищая свои национальные интересы, включая нанесение ракетных ударов по центрам принятия решений.

Естественно, с предупреждением за несколько часов, чтобы штаб-квартиры тех или иных украинских спецслужб были эвакуированы. А дальше – ракетный удар «Калибрами». Вот один из вариантов реагирования. Здесь надо действовать жестко», – заявил Коротченко.

Напомним, сегодня стало известно, что российская ФСБ вскрыла и пресекла противоправную акцию украинских спецслужб по похищению на территории России и насильственному вывозу на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ.

До этого в Киеве рассказали, как СБУ провалила важную спецоперацию, на разработку которой ушел целый год.

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