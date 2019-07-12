12.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Провокации, Россия, Украина
Просмотров:

Уроки не впрок: Украина готовит новый «керченский поход»

Украинские военные и дальше будут пытаться провести свои суда через Керченский пролив в Азовское море.

Об этом в интервью «Новынарне» заявил командующий Генштабом Украины Руслан Хомчак, отвечая на соответствующйи вопрос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Именно в эту секунду – нет. А вообще, конечно, планируем. Потому что Керченский пролив – наш, как бы русские ни кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем, – ответил Руслан Хомчак.

Интересно, что месяцем ранее Хомчак утверждал, что никакого прохода не планируется, потому что «у Украины нет столько солдат, чтобы ими рисковать».

Также он заявил, что в провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года якобы виновна Россия, в то время как Киев отдавал своим морякам исключительно «правильные» приказы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 25 ноября прошлого года украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

В итоге провокации все три украинских судна, вторгшиеся в территориальные воды России, были задержаны российскими пограничниками.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть