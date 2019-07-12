Уроки не впрок: Украина готовит новый «керченский поход»

12.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские военные и дальше будут пытаться провести свои суда через Керченский пролив в Азовское море.

Об этом в интервью «Новынарне» заявил командующий Генштабом Украины Руслан Хомчак, отвечая на соответствующйи вопрос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно в эту секунду – нет. А вообще, конечно, планируем. Потому что Керченский пролив – наш, как бы русские ни кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем, – ответил Руслан Хомчак.

Интересно, что месяцем ранее Хомчак утверждал, что никакого прохода не планируется, потому что «у Украины нет столько солдат, чтобы ими рисковать».

Также он заявил, что в провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года якобы виновна Россия, в то время как Киев отдавал своим морякам исключительно «правильные» приказы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 25 ноября прошлого года украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

В итоге провокации все три украинских судна, вторгшиеся в территориальные воды России, были задержаны российскими пограничниками.