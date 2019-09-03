В центре Киева бывшие сослуживцы избили гомосека-карателя

03.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве в ходе «дня памяти защитников Украины» экс-боевик «АТО» избил добровольца батальона «Донбасс», националиста-гомосека Виктора Пилипенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пострадавший, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, Виктор Филлипенко является одним из организаторов и участников колонны ЛГТБ-военных, которые вышли на марш равенства в июле этого года.

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«Гадко на душе. Сегодня на меня напал гомофоб. Я разговаривал с инвалидом войны и его женой напротив фотографий погибших ребят на Михайловской, как почувствовал удар сзади в затылок.

В первые секунды, помню, даже не было ни боли, ни злости, только любопытство – кто это мог быть? Им оказался бывший сослуживец, не побратим. Просто человек, который поставил свою сексуальную гомофобную агрессию к представителям не гетеро ориентации выше военного братства», – написал Пилипенко, опубликовав также фотографию со «страшными последствиями» избиения.

Пилипенко пожаловался, что из-за своей сексуальной ориентации подвергается гонениям со стороны народа и сослуживцев.

«В личные сообщения сразу начал писать другой гомофоб о том, что я «ошибка», что я «не народ», которому присягают военные, будто я – обезьяна.

Чем я перешел дорогу хотя бы кому-то? Тем, что вышел в футболке со своим шевроном, который носил всю войну, на марш равенства требовать своего права на семью, право иметь детей и жить счастливой жизнью, чтобы на меня и моего будущего мужа не нападали и не угрожали гомофобы?

Очень противно на душе. Я плакал после этого мероприятия. Не от побоев, а от этой ненависти, которую почувствовал, нападающий вложил в тот удар в мою спину», – резюмировал гей-националист.