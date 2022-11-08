В Черногории оштрафовали двух украинских дебоширов

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Новости Украины

Двое граждан Украины оштрафованы коммунальной полицией города Будва (Черногория) за нарушение общественного порядка и отказ предъявить документы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В связи с нарушением общественного порядка в жилых домах, гамом и шумом муниципальная полиция Будвы вынесла постановление о мелком правонарушении и оштрафовала двух граждан Украины на 500 евро. Кроме этого, за отказ предъявить документы должностному лицу украинцы были дополнительно оштрафованы на 250 евро.

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«Мы призываем всех жителей Будвы уважать общественный порядок и предупреждаем, что любое его нарушение будет строго наказано», – заявили в коммунальной полиции города.

Это не первый случай, когда украинцы совершают правонарушения в Будве, самом популярном среди постсоветских граждан месте отдыха на адриатическом побережье Черногории. Так, в июне 2022 года собственница косметического салона в этом городе вызвала полицию в связи с неадекватным поведением 40-летней украинки и её матери.

Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали у гражданок Украины документы, после чего младшая из женщин вырвала из рук полицейского паспорт, который сначала ему дала, и дважды ударила его мобильным телефоном по голове.

По решению суда у гражданки Украины был изъят паспорт, и её обязали регулярно отмечаться в полиции, хотя прокуратура требовала для неё ареста. Учитывая столь мягкое решение, речь явно шла о семье, которая получила статус временной защиты в Черногории.

При этом, по данным МВД Черногории, по состоянию на середину октября 2022 года заявления на предоставление временной защиты в этой стране подали 6 722 гражданина Украины, из них одобрено 5 833 ходатайства, еще 889 находятся в обработке.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в парке Милочер неподалёку от всемирно известного острова Свети Стефан, который находится на территории общины Будва, появились антисербские граффити.