В Черногории оштрафовали двух украинских дебоширов

08.11.2022  08:16 (Мск), Белград
Оливер Галич.  
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Балканы, Дзен, Криминал, Происшествия, Скандал, Украина, Черногория
Новости Украины

Двое граждан Украины оштрафованы коммунальной полицией города Будва (Черногория) за нарушение общественного порядка и отказ предъявить документы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В связи с нарушением общественного порядка в жилых домах, гамом и шумом муниципальная полиция Будвы вынесла постановление о мелком правонарушении и оштрафовала двух граждан Украины на 500 евро. Кроме этого, за отказ предъявить документы должностному лицу украинцы были дополнительно оштрафованы на 250 евро.

Двое граждан Украины оштрафованы коммунальной полицией города Будва (Черногория) за нарушение общественного порядка и...

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«Мы призываем всех жителей Будвы уважать общественный порядок и предупреждаем, что любое его нарушение будет строго наказано», – заявили в коммунальной полиции города.

Это не первый случай, когда украинцы совершают правонарушения в Будве, самом популярном среди постсоветских граждан месте отдыха на адриатическом побережье Черногории. Так, в июне 2022 года собственница косметического салона в этом городе вызвала полицию в связи с неадекватным поведением 40-летней украинки и её матери.

Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали у гражданок Украины документы, после чего младшая из женщин вырвала из рук полицейского паспорт, который сначала ему дала, и дважды ударила его мобильным телефоном по голове.

По решению суда у гражданки Украины был изъят паспорт, и её обязали регулярно отмечаться в полиции, хотя прокуратура требовала для неё ареста. Учитывая столь мягкое решение, речь явно шла о семье, которая получила статус временной защиты в Черногории.

При этом, по данным МВД Черногории, по состоянию на середину октября 2022 года заявления на предоставление временной защиты в этой стране подали 6 722 гражданина Украины, из них одобрено 5 833 ходатайства, еще 889 находятся в обработке.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в парке Милочер неподалёку от всемирно известного острова Свети Стефан, который находится на территории общины Будва, появились антисербские граффити.

 

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