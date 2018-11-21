В Интерполе завершилась скандальная эпопея с выбором президента
Новым президентом международной правоохранительной организации Интерпол избран представитель Южной Кореи Ким Чен Ян.
Голосование проходило в столице ОАЕ Дубае в ходе Генеральной ассамблеи Интерпола.
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Кандидатуру Ким Чен Яна поддержали 98 членов.
Второй кандидат – российский генерал Александр Прокопчук, родной брат которого занимает должность постпреда Украины в ОБСЕ, – набрал 64 голоса.
Против возможного избрания представителя России выступали Украина и США.
Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в Верховной раде Украины пригрозили «жесткой реакцией» в случае, если представитель России возглавит Интерпол.
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Метки: Александр Прокопчук, Интерпол, Ким Чен Ян
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