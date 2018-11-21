//exit;
21.11.2018
 
Криминал, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Интерполе завершилась скандальная эпопея с выбором президента

Новым президентом международной правоохранительной организации Интерпол избран представитель Южной Кореи Ким Чен Ян.

Голосование проходило в столице ОАЕ Дубае в ходе Генеральной ассамблеи Интерпола.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Кандидатуру Ким Чен Яна поддержали 98 членов.

Второй кандидат – российский генерал Александр Прокопчук, родной брат которого занимает должность постпреда Украины в ОБСЕ, – набрал 64 голоса.

Против возможного избрания представителя России выступали Украина и США.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в Верховной раде Украины пригрозили «жесткой реакцией» в случае, если представитель России возглавит Интерпол.

Читайте также: Меджлисовцы выдвинули ультиматум Интерполу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть