В Киеве душить свободу слова намерены антирусским межпарламентским объединением

09.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киев следует легитимизировать лишение права на вещание трёх общенациональных телеканалов, изменив действующее законодательство.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил депутат от партии «Слуга народа», одиозный русофоб Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Диктаторские и авторитарные режимы, которые, к сожалению, до сих пор существуют в Белоруссии и в России, как и в любой другой стране, не должны иметь возможность ссылаться на наши решения. Поэтому нам нужно иметь чёткую законодательную базу, которую имеет Литва, но и её уже необходимо усовершенствовать, потому что время идёт, и технологии становятся лучше, которые русские используют против стран бывшего Советского Союза.

Но действительно законодательство должно быть написано, чтобы никакой диктатор не мог на него ссылаться, чтобы они чётко понимали, что это демократическая страна с демократическим законодательством, которая его задействует демократическим способом», – заявил Потураев.

В свою очередь, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко отметил, что Украине совместно с другими русофобскими странами необходимо принять единый антироссийский межпарламентский документ.

«Неплохо было бы, кстати, на уровне ваших межпарламентских связей создать какое-то межпарламентское объединение с депутатами из Грузии, Литвы, Эстонии, Молдовы. Для того чтобы вы выработали общую концепцию международного уровня, чтобы потом нельзя было спекулировать, что это волюнтаристское решение Украины, которая опиралась на международные соглашения и конвенции.

Эта конвенция о защите информационного пространства от агрессивных действий Российской Федерации стала бы основой для национального законодательства в каждой из этих стран, для защиты этого информационного пространства», – заключил Кочевенко.