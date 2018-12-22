В Киеве подтвердили, что планируют новый «азовский поход»

22.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Украинские военные корабли под контролем НАТО или ОБСЕ должны снова попытаться пройти в Азовское море через Керченский пролив.

Об этом в эфире канала «Прямой» заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрий Грымчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, не факт, что миссия ОБСЕ захочет пересечь Керченский пролив на украинских кораблях.

“Может, будет ещё какой-то буксир, может, они пойдут на английском судне. Мне интересно, как они тогда их не пропустят, то есть на сегодняшний день, и Волкер об этом прямо сказал, Россия задалась целью захватить Азовское море и сделать его внутренним морем. Не морем общего пользования России и Украины, а внутренним российским морем. Российские пропагандисты уже об этом говорят, мол «это наше внутреннее море, что хотим, то и делаем». На сегодняшний день такой поход необходим, под контролем ОБСЕ или НАТО для того, чтобы РФ поняла, что она или будет придерживаться тех договоров и законов, которые подписала, или будет следующий этап санкций», – заявил Грымчак.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что ВМС Украины вскоре снова попытаются пройти из Черного в Азовское море и пригрозил России уничтожением Крымского моста.

При этом в НАТО поддержат «азовский поход» Турчинова лишь на безопасном для себя расстоянии.

Напомним, ранее экс-командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра «Абхаз» Авидзба рассказывал о том, что в ходе наступления, которое Киев планирует в ближайшее время, ВСУ дан приказ поставить под удар СММ ОБСЕ.