В Киеве просят у Запада ракеты большой дальности, чтобы бомбить тылы РФ
Страны Запада должны передать Киеву ракеты большой дальности, чтобы ВСУ получили возможность бомбить логистические узлы и другие объекты в российском тылу.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для меня, по боксёрской терминологии, Запад пытается выиграть у России «по очкам». И пока что я не вижу хотя бы желания перейти к нокдауну.
Для меня условным нокдауном будут поставки ракет большей дальности. Это даст нам возможность бить по логистическим коммуникациям российского режима», – сказал Климкин.
Он выразил надежду, что страны Запада вскоре удовлетворят эту просьбу.
«Дискуссия по этим вопросам происходит, и атмосфера дискуссии меняется. Подчёркиваю, что это скоординированная позиция Запада», – добавил бывший глава МИДа.
Напомним, на днях США определились с номенклатурой новых поставок военной помощи режиму Зеленского.
В то же время, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия пока не намерена поставлять Украине танки Leopard.
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