В Киеве просят у Запада ракеты большой дальности, чтобы бомбить тылы РФ

Страны Запада должны передать Киеву ракеты большой дальности, чтобы ВСУ получили возможность бомбить логистические узлы и другие объекты в российском тылу.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня, по боксёрской терминологии, Запад пытается выиграть у России «по очкам». И пока что я не вижу хотя бы желания перейти к нокдауну.

Для меня условным нокдауном будут поставки ракет большей дальности. Это даст нам возможность бить по логистическим коммуникациям российского режима», – сказал Климкин.