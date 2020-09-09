В Киеве УПЦ угрожают репрессиями за Крым

09.09.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине собрались «расследовать» роль священников Руссской православной церкви в процессе возвращения Крыма в состав РФ.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявила работающая на западные гранты пропагандистка Валентина Самар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так она отреагировала на критику со стороны так называемого митрополита «Православной церкви Украины» Климента (Павел Кущ) в адрес украинской власти.

«Сейчас главный вопрос – заставить Украинскую православную церковь Московского патриархата исполнить закон, по которому она должна перерегистрироваться как Русская православная церковь.

Если от меня требуют на территории Крыма регистрироваться по российскому законодательству, если против меня идет лавина по уничтожению Украинской православной церкви в Крыму, то соответственные действия украинская власть должна применять и к церкви, которая не только отказывается выполнять законы Украины, а еще и нарушает любые законы как духовные, так и государственные. Но для этого нужно, чтобы была решительная воля украинского государства», – заявил Кущ.

На это Самар пообещала Клименту оказать информационную поддержку и предложила вместе искать поводы для репрессий против УПЦ.

«Я перед нашим разговором общалась с руководством крымского главка СБУ, которые расследуют эпизоды в большом производстве, которое касается оккупации Крыма, эпизоды участия священнослужителей Русской православной церкви, которые вместе с казачками приезжали, и мы о них рассказывали в нашем расследовании, и тех священнослужителей, которые были на территории Крыма и также принимали участие в конкретных действиях, которые квалифицируются как военные преступления.

Потому что их использовали как живой щит – они шли и агитировали украинских военных сдавать оружие, изменять присяге и переходить на сторону российской армии. «Медуза», российское издание, которое находится за границей, провело также расследование, которое называется «Вежливые батюшки»… Там много ссылок и на вас, и на отца Ивана из Перевальненской церкви.

И этот рассказ очень важен, там много фактов. Потому я думаю, что, возможно, нам стоит вместе с вами и другими священнослужителями украинскими вернуться к этой теме 14-го года и уже провести и журналистское, и гражданское расследование роли Русской православной церкви, и ее священнослужителей во время оккупации Крыма, потому что это международное преступление и их роль также должна быть расследована», – заявила Самар.

Напомним, что судебное решение о выселении раскольников во главе с Климентом из здания бывшего ДК Симферопольского военно-политического училища было принято ещё в июле 2019 года в связи с окончанием срока аренды. Пройдя все судебные инстанции в Крыму, раскольники обратились в Европейский суд по правам человека, но и он отклонил ходатайство о введении экстренных временных мер по защите птичьих прав так называемой «крымской епархии Стамбульской церкви» ПЦУ-СЦУ на территории Республики Крым.