В киевском клубе пытались сорвать концерт хвалившей Гитлера издательницы

27.10.2021 09:22 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Киеве националисты из организаций «Основа будущего», «Общество будущего», «Союза ветеранов войны с Россией» пикетировали ресторан «Caribbean Club», принадлежащий известному бизнесмену Александру Меламуду.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», причиной митинга стало выступление в клубе издательницы и частушечницы Елены Лазуткиной, которую националисты считают пророссийской.

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На пикете собрались пару десятков человек, которые выкрикивали лозунги украинских нацистов и требовали от Лазуткиной выйти к ним. Перед входом они расстелили российский флаг и требовали входящих на концерт гостей вытирать о него ноги.

Сама Лазуткина так и не появилась перед националистами, зато на перекур вышел Меламуд, но и он отказался общаться с пикетчиками.

Спустя около часа с начала митинга с заднего входа клуба вышли люди с дубинками, которых националисты назвали «ватой». Они обменялись оскорблениями, но до рукоприкладства не дошло. Сам митинг продлился порядка двух часов, не дождавшись Лазуткиной националисты свернули активность и разошлись.

Напомним, ранее известная украинская издательница, владелица сети книжных магазинов и продюсер Елена Лазуткина призналась, что считает гением нацистского преступника Адольфа Гитлера, а его книга «Майн Кампф», запрещенная в РФ – одна из ее любимых.