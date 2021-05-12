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12.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, ПАСЕ, Политика, Россия
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В МГУ считают, что России пора выходить из Совета Европы

Ради защиты своего суверенитета России необходимо выйти из Совета Европы сразу, как только европейские...

Ради защиты своего суверенитета России необходимо выйти из Совета Европы сразу, как только европейские страны введут новый пакет санкций.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил завкафедрой мировой политики МГУ Андрей Сидоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что когда нам европейцы указывают «вы так не должны делать» – может быть они должны своему патрону по ту сторону океана указать о том, что так нельзя делать. Потому что США не участвуют ни в каких европейских судах и международных уголовных судах, просто считая, что они защищают свой суверенитет.

На мой взгляд, это хороший пример, нам тоже нужно следовать этому примеру. Нам нужно выходить из Совета Европы – это совершенно точно, только нужно подбирать время, когда выходить. Один раз мы уже пропустили, когда они начали вводить. Теперь нужно подождать пока они введут очередную порцию санкций», – сказал Сидоров.

Напомним, ранее в Москве заявили, что открывшаяся в Страсбурге сессия ПАСЕ не сулит ничего хорошего для отношений Москвы и Совета Европы.

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