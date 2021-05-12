В МГУ считают, что России пора выходить из Совета Европы

12.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Ради защиты своего суверенитета России необходимо выйти из Совета Европы сразу, как только европейские страны введут новый пакет санкций.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил завкафедрой мировой политики МГУ Андрей Сидоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я думаю, что когда нам европейцы указывают «вы так не должны делать» – может быть они должны своему патрону по ту сторону океана указать о том, что так нельзя делать. Потому что США не участвуют ни в каких европейских судах и международных уголовных судах, просто считая, что они защищают свой суверенитет.

На мой взгляд, это хороший пример, нам тоже нужно следовать этому примеру. Нам нужно выходить из Совета Европы – это совершенно точно, только нужно подбирать время, когда выходить. Один раз мы уже пропустили, когда они начали вводить. Теперь нужно подождать пока они введут очередную порцию санкций», – сказал Сидоров.

Напомним, ранее в Москве заявили, что открывшаяся в Страсбурге сессия ПАСЕ не сулит ничего хорошего для отношений Москвы и Совета Европы.