В поместье Порошенко собрались искать систему ПВО

30.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Вместе с телевизорами и другим оборудованием, вывезенным из администрации президента, экс-глава украинского государства Петр Порошенко мог вывезти из Киевской области и систему ПВО, чтобы разместить ее вокруг своего особняка в Козине.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам грузинского политика, эту информацию нужно тщательно проверить правоохранительным органам.

«Я видел, он телевизоры вывез. Он говорит, что сам платил за эти телевизоры. Извините, он еще рассказывал, что он сам платил за систему ПВО Киевской области. Систему ПВО он снял и увез с собой, мне интересно? Он сказал, что он заплатил за телевизоры и их увез. Он точно так же утверждал, хотя я в это не верю, знаю, какой он жадный, что он заплатил за систему ПВО Киевской области. Надо проверить внимательно, Киев защищен или нет. Или это сейчас у него в Козине дома система стоит?», – заявил Саакашвили.

Как сообщал ПолитНавигатор, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко призвал Порошенко вернуть все украденное из тайной комнаты в АП.