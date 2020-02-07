07.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина, Экономика, Энергетика
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В Раде признали: Правительство сознательно уничтожает угольную промышленность


Украинское правительство целенаправленно уничтожает угольную промышленность, тем самым оставляя десятки тысяч человек без работы и нарушая энергетический баланс страны.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил один из лидеров фракции «Оппозиционная платформа «За жизнь» Юрий Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что сегодняшнее правительство, вы и ваш руководитель премьер-министр, абсолютно сознательно проводите политику остановки угольной отрасли.

Это чрезвычайно опасная вещь, потому что рядом с тем, что эта отрасль имеет пятьдесят тысяч рабочих мест, она чрезвычайно важна для баланса альтернативной энергетики, которой мы предоставляли много разрешений на строительство, и это будет большая проблема», – возмутился парламентарий, также спросив, когда задолженности по зарплатам шахтёрам будут погашены

Отвечая депутату, министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что угольная промышленность якобы является нерентабельной, и найти компенсацию из бюджета для правительства затруднительно.

«Дело в том, что та рентабельность, которая есть сейчас у шахт, и уменьшение потребления угля в украинской энергетики, является чрезвычайным. И мы должны предоставить комплексный план реструктуризации и реформирования угольной промышленности.

Хочу сказать, что ежедневно на складах увеличиваются объёмы [угля]. Мы выйдем с отопительного сезона с рекордными объёмами угля на складах – три миллиона тонн – это наш план», – похвастался Оржель, забыв упомянуть, что зима выдалась аномально тёплой, а объём украинского производства значительно упал.

Более того, по мнению министра, большие запасы энергоресурсов якобы являются проблемой, потому что их надо будет как-то реализовать.

«Фактически, мы остаёмся с тем, что должны где-то искать его дальнейшее использование», – добавил глава ведомства.

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