В России ужесточат наказания для сайтов за призывы к незаконным протестам

04.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Поскольку многие социальные сети и интернет-компании приняли участие в организации и популяризации незаконных митингов «сторонников» Алексея Навального, тем самым подтолкнув граждан РФ к противоправным действиям, в Москве разработают систему санкций и значительно увеличат штрафы для таких сетевых площадок.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава временной комиссии Совфеда РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комиссия Совета федерации по информационной политике решительно осуждает деятельность интернет-компаний, которые допускают размещение на своих ресурсах сообщений, объявлений, призывов и информации, направленной на привлечение граждан, в частности и несовершеннолетних, к участию в несанкционированных акциях.

На основании наблюдений за работой интернет-компаний в январе 2021 года, Комиссия вынуждена констатировать, что должных мер по соблюдению российского законодательства в этой части интернет-компаниями предпринято не было.

Такие интернет-платформы, как Facebook, Instagram, Telegram, TikTok стали источником распространения в среде граждан РФ призывов к массовым беспорядкам; информации, направленной на склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий. А также в распространении недостоверной общественно значимой информации, которая подавалась под видом достоверных сообщений…

Более того, есть случаи целенаправленной работы самих интернет-компаний по содействию протестной активности. То есть, они не только служили платформой для выражения протестных заявлений, но и сами активно работали в направлении расширения несанкционированных акций», – сказал он.

Алексей Пушков подчеркнул, что в России будет разработана система штрафных санкций, которые будут применены к сетевым ресурсам, которые становятся ретранслятором или генератором противоправного контента.

«Мы считаем, что в условии широкого спектра технических возможностей интернет-компаний по распространению содержания и препятствованию распространения контента, противоречащего законодательству РФ, Временная комиссия пришла к выводу, что отслеживание и распространение такого контента технически возможно и осуществимо. Однако, к сожалению, указанные нами интернет-платформы этими возможностями (надо полагать, сознательно) не воспользовались.

Временная комиссия считает также необходимым усовершенствовать российское законодательство с целью предотвращения использования социальных сетей для мобилизации граждан, направленной на противоправные действия. И предлагает ввести систему наказаний за указанные выше действия – от штрафов до временной или постоянной блокировки интернет-платформ», – добавил сенатор.

Он подчеркнул, что такие законодательные меры по регулированию сетевых компаний сейчас вводятся по всему миру, в том числе и в странах Запада.

«В случае несоблюдения законодательства будут применяться штрафы. Причём сумма штрафов серьёзно увеличивается. Мы сейчас будем работать над созданием целой системы штрафных санкций, причём существенных санкций, которые должны будут побудить эти сетевые платформы исходить из того факта, что они должны подчиняться российскому законодательству, действуя на территории России», – сказал Пушков.

Сенатор добавил, что санкции должны быть достаточно существенными, чтобы заметно «бить по карману» крупных интернет-компаний.