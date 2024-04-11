В селах некому сеять хлеб, а от призыва освобождают футболистов и циркачей – майор ВСУ

Анатолий Лапин.  
11.04.2024 12:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Сельское хозяйство, Украина


Тотальная мобилизация привела к тому, что в украинских селах некому засевать землю и собирать урожай.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военнослужащий сформированного из майданщиков батальона «Айдар», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Тотальная мобилизация привела к тому, что в украинских селах некому засевать землю и собирать...

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«Будьте честными с людьми – никакого дембеля до победы не будет, потому что у нас идет война. Но тут вопрос в социальной справедливости – понимаете, у нас некому в селе хлеб сеять, так это не является критической инфраструктурой. Так в селах мужиков уже нет, но это не критическая инфраструктура. А поржать и на футбол – это критическая инфраструктура. Вот, где вопрос справедливости, что люди могут воспринять, а что не могут. Это – самое главное», – заявил Лапин.

Напомним, что в принятом сегодня Радой законе о мобилизации от призыва освобождены помощники депутатов Верховной рады, собственники предприятий и ряд других спорных категорий.

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