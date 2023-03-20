В США начинается Великая Депрессия, которая может закончиться Третьей мировой – эксперт

Владимир Гладков .  
20.03.2023 18:56
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Финансовое банкротство ряда американских банков означает то, что в США начинается очередная Великая Депрессия, выйти из которой они могут только с помощью новой мировой войны.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Финансовое банкротство ряда американских банков означает то, что в США начинается очередная Великая Депрессия,...

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«Падение банков означает только одно – вероятность крупномасштабной войны резко возросла.

Поскольку США другого варианта выхода из депрессии, которая им грозит в результате этого кризиса, кроме как раскручивания крупномасштабной войны, в которой они могут списать долги, а долг сумасшедший, свыше 30 триллионов долларов, и плюс падение банков.

Поэтому – только война. Вероятность Третьей мировой войны в горячей фазе после падения банков резко возросла», – сказал Сивков.

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