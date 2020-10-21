В Сумах появились «Муниципальные обо@@нные углы»

21.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Фейковый кандидат в мэры Сум Анатолий Почечун, которого играет местный актер Феликс Редька, пообещал в случае своего избрания решить проблему с туалетами в городе.

Об этом он заявил в эфире своего видеоблога, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Почечун предложил официально сделать отхожими местами городские закоулки, которые и так облюбовали любители справить нужду.

«Какие биотуалеты, ну зачем придумывать велосипед? Выберем места, где уже писают, и сделаем официально разрешенные муниципальные обоссанные углы», – заявил Почечун.

Вместе с «избирателями» он разместил в таких местах таблички с надписью «Муниципальный обоссанный угол» и «протестировал» инициативу.

«Вот так цивилизованно и будет выглядеть уголок сумчанина – вывеска, разметка, все по правилам карантина, полтора метра, чтобы потом не рассказывали, что мы о людях не заботимся… Все нужные атрибуты общественного туалета здесь есть – смотрите, антисептик я въ…ал, вон, какашка уже есть и, собственно говоря, подозрение о злоупотреблении служебными обязанностями пришла мне вчера, а сегодня я судье дочь крестил. Оставлю здесь, пусть люди этим подозрением подотрутся», – высмеял украинские реалии комик.

Ранее Почечун уже обнародовал ряд своих роликов, в которых честно признается, что в случае своего избрания мэром Сум будет заниматься коррупцией и «забьет» на интересы горожан.

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