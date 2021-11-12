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12.11.2021 17:39
(Мск), Киев не знает, что делать с жителями Донбасса – экспертКиев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
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В украинском министерстве реинтеграции не знают, что делать с жителями Донбасса

Новости УкраиныВ случае возвращения Донбасса под контроль Киева, большинство местных жителей не смогут найти себе...

В случае возвращения Донбасса под контроль Киева, большинство местных жителей не смогут найти себе работу или продолжить учёбу на Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил директор Директората развития мира министерства по вопросам реинтеграции Украины Степан Золотарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выпустить в общественный оборот с символикой оккупационных администраций недопустимо. Но если предложить достаточно простую, гуманную и прозрачную процедуру аттестации, то в большинстве вопросов об этом можно говорить. У нас восемь лет идёт конфликт, и у нас уже, в лучшем случае, несколько сотен тысяч человек с документами, выданными на временно оккупированных территориях», – заявил чиновник.

«И если деоккупация произойдёт достаточно быстро, то у нас нет механизма, что с ней [документацией] делать. Эти люди не смогут устроиться на работу, продолжить учёбу на Украине, и так далее», – сказал Золотарь.

Напомним, ранее экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина должна быть готова занять территории ЛДНР в случае, если с президентом России что-то случится или в стране начнутся деструктивные процессы.

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