Василию Волге грозит 15 лет тюрьмы

03.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинское государство на законодательном уровне демонстрирует нетерпимость к альтернативной точке зрения.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил основатель партии «Союз левых сил» и депутат ВР прошлых созывов Василий Волга.

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По его словам, внесенные в парламент законопроекты о «коллаборационизме» неугодных граждан – это начало нового витка политических репрессий.

«После принятия законов просто и тихо вползут широкомасштабные политические репрессии, которые будут оправдываться высокими словами о патриотизме, национальной безопасности и так далее. Ничего не значащими словами будут оправдывать конкретные, точечные репрессии против людей, которые имеют другое мнение, видят преступную деятельность Зеленского и украинского правительства против своего народа», – сказал политик.

По его словам, осудить можно будет любого, кто высказал «неправильное» мнение.

«Государство на законодательном уровне демонстрирует нетерпимость к альтернативной точке зрения, к инакомыслию. Я, например, не знаю, сколько еще продержусь на свободе, если эти законопроекты будут проголосованы. Я считаю, что нельзя нарушать Конституцию, захватывая власть незаконным методом, захватывая местные и центральные органы власти и убивая правоохранителей. И потому, что я называю госпереворотом то, что произошло в 2014 году, меня в соответствие с этими проектами законов можно упечь на 15 лет», – подчеркнул Волга.