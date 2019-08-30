Верховная Рада на первом же заседании наплевала на избирателей Зеленского

30.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Новая Верховная Рада, где партия Владимира Зеленского получила монобольшинство, на первом же заседании наплевала на интересы избирателей, отказавшись включить в повестку восстановление прав русскоязычных граждан, а также вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Вместо этого Зеленский принялся за снятие депутатской неприкосновенности, что нужно президенту для борьбы с конкурентами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается русского языка, давайте по-честному, в ходе своей предвыборной кампании, программы, господин Зеленский и в инаугурационной речи сам не раз переходил на русский язык, более того, акцентировал внимание на том, что люди живут разные, на Донбассе живут русские и говорят на русском.

Мы сейчас видим ситуацию, когда пока через фракцию «Слуга народа» монополизирована власть в Верховной Раде. Бог с ним, они это заслужили, условно заслужили. Но мы возвращаемся к ситуации, которая, была при Порошенко, только в более худшем исполнении. Почему? Потому что Зеленский, как молодой человек, молодой в политике, не опытный», – сказал он.

Маркелов полагает, что Зеленский будет пытаться свести счеты как с окружением Петра Порошенко, так и с нынешними конкурентами.

«Будет бороться с внутренней оппозицией. Снимает неприкосновенность – не потому, что он хочет пойти навстречу с избирателями и народом, а для того, чтобы защитить свою собственную власть и разобраться с Порошенко, Парубием, на которых будут заводиться уголовные дела, но при этом он совершает те же самые шаги, что и Порошенко.

Помимо узурпации власти, он будет делать все возможное для того, чтобы окончательно и бесповоротно разобраться с русским языком. Это же видно по тому, что, если было бы по-иному, если бы хотели всем избирателям пойти навстречу, то тогда в этот огромный пакет законов, которые рассматривали, поставили вопрос о русском языке и возвращении его статуса на Украине.

Так же, как, впрочем, это касается и войны на Донбассе, когда большинство жителей на Украине, более 70%, говорят, что нужно остановить войну. Это первоочередной вопрос, после формирования правительства, а этого вопроса даже в повестке нет», – резюмировал Маркелов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в ходе первого заседания Верховной Рады новоизбранный спикер Дмитрий Разумков отключил микрофон депутату от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олегу Волошину, начавшему выступать на русском языке.

Кроме того, новый глава МИД Украины Вадим Пристайко в своем обращении к парламенту пообещал воцарение мира в течение полугода, однако умолчал об особом статусе Донбасса и допустил отмену «Минска».