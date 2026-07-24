Ветераны СВО проведут в Москве игру для популяризации БПЛА-подразделений

Никодим Семёнов.  
24.07.2026 14:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 7
 
Беспилотники, Вооруженные силы, Москва, Спецоперация


Завтра, 25 июля, в Москве состоится второй турнир игры «Русский Легион. Война дронов» с целью популяризации службы в подразделениях БПЛА среди молодёжи.

Организаторами выступают отслужившие контракты на СВО бойцы добровольческого подразделения БАРС-13 «Русский Легион».

Завтра, 25 июля, в Москве состоится второй турнир игры «Русский Легион. Война дронов» с...

Суть состязаний следующая. Каждый игрок выступает в роли командира группы беспилотников, только что прибывшей на новый участок фронта. В его распоряжении — расчёты разведывательных и ударных дронов, средства обеспечения. Цель – опередить врага, перехватить инициативу и победить. Одна партия может идти от одного часа и более, количество игроков – от двух до шести.

Первый турнир «Войны дронов» уже проходил в Москве в начале июля, теперь на подходе – второй.

Место проведения: Москва, метро Добрынинская, ул. Валовая 32/75с2, 3 этаж, Антикафе «Белый Лист».

Время проведения турнира: c 12:00 до 15:00

Участие по предварительной записи

Контактные телефоны: + 79160209936, +79048453411

В планах разработчиков – создание мобильного приложения «Русский Легион. Война дронов».

Метки: ,

English version :: Читать на английском Ветераны СВО проведут в Москве игру для популяризации БПЛА-подразделений

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора