Ветераны СВО проведут в Москве игру для популяризации БПЛА-подразделений

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Завтра, 25 июля, в Москве состоится второй турнир игры «Русский Легион. Война дронов» с целью популяризации службы в подразделениях БПЛА среди молодёжи.

Организаторами выступают отслужившие контракты на СВО бойцы добровольческого подразделения БАРС-13 «Русский Легион».

Суть состязаний следующая. Каждый игрок выступает в роли командира группы беспилотников, только что прибывшей на новый участок фронта. В его распоряжении — расчёты разведывательных и ударных дронов, средства обеспечения. Цель – опередить врага, перехватить инициативу и победить. Одна партия может идти от одного часа и более, количество игроков – от двух до шести.

Первый турнир «Войны дронов» уже проходил в Москве в начале июля, теперь на подходе – второй.

Место проведения: Москва, метро Добрынинская, ул. Валовая 32/75с2, 3 этаж, Антикафе «Белый Лист».

Время проведения турнира: c 12:00 до 15:00

Участие по предварительной записи

Контактные телефоны: + 79160209936, +79048453411

В планах разработчиков – создание мобильного приложения «Русский Легион. Война дронов».