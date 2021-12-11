Во Львове избили музыканта за съемку для российского шоу

11.12.2021  16:13 (Мск), Львов,
Тарас Стрельцов.  
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Галичина, Дзен, Львов, Происшествия, Украина
Новости Украины

В центре Львова возле театра оперы националисты избили молодого человека и сломали музыкальный инструмент. Потерпевший собирался снять видео для российского шоу «Вписка», которое транслируется в YouTube и рассказывает о жизни творческих людей.

Львовского музыканта подвело то, что он анонсировал съемку на своей странице в Instagram и призвал поклонников прийти вечером к Оперному театру, чтобы морально поддержать во время записи выступления. Анонс остался незамеченным националистами, которые решили сорвать подготовку российского шоу. В итоге к музыканту подбежали неизвестные, которые разбили инструмент и избили самого молодого человека.

В центре Львова возле театра оперы националисты избили молодого человека и сломали музыкальный инструмент....

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С появлением автомобиля полицейского патруля нападавшие сбежали, передает корреспондент «ПолитНавигатора». При этом в местных СМИ сообщили, что досталось и «видеооператору». По словам его супруги, человек с камерой не знал, где будет транслироваться видео.

По факту избиения пострадавшие написали заявление в Нацполицию.

Напомним, в марте текущего года во Львове местные националисты жестоко избили музыкантов также за песни на русском языке.

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