Во Львове призвали устроить госпереворот и сделать кесарево сечение «Зелёной жабе»

05.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Поскольку рейтинг украинского президента Владимира Зеленского сильно упал, националисты должны воспользоваться этой ситуацией и устроить новый переворот, избавив страну от «Зелёной жабы». Если не будет очередной революции, власть в Киеве получат силы, готовые к примирению с Россией.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впервые за год у нас в социологии появилась цифра, что недовольных Зелёнкой больше, чем довольных. Конечно, это ещё не означает падение рейтингов, но тренд на опускание вниз того сначала фаллосного символа, а потом хоботочка.

Рейтинги падают, и это абсолютно нормально, и этому нужно поаплодировать. Потому, их конец будет искусственным или естественным? Это не про грудь и не про гениталии. Меня интересует вопрос – изменение Зеленского на что-то украинское возможно естественным политическим способом, или тут необходимо искусственное прерывание беременности, и, условно говоря, кесарево сечение этой зелёной жабе? Вопрос простой», – отметил выступающий.

Дроздов считает, что настоящим «украинским патриотам» к власти на честных выборах не прийти – население изберет силы, готовые мириться с Москвой, что не устраивает телеведущего.

«Я об этом часто думаю, и когда это накладывается на тренд недовольства Зелёнкой, что прослеживается, и это будет как минимум до конца года, мы будем подходить к этому вопросу.

Мне кажется, что любые естественные политические формы изменения власти на Украине обречены поражение украинского сегмента. Выбор очень простой – или контрсистемная внеплановая революция, или легитимная, естественная, через выборы, Раша.

Следующим президентом Украины наибольшие шансы имеет стать открыто пророссийский политик. Его фамилией может быть Бойко, на букве бэ, мэ, жэ или какую угодно, которую они из той среды выберут.

Потому, мне кажется, что естественный ход политических процессов приведёт нас в Рашу. Должен включиться неприродный, искусственный», – призвал националист.