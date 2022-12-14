Военная машина разгоняется: Почему Украина вдруг признала проблемы на фронте

Сразу несколько показательных сигналов поступило с украинской стороны за последние дни. Во-первых, ВСУ признали существование проблем из-за новой тактики российской группировки. Во-вторых, киевские эксперты впервые открыто заговорили о возвращении инициативы российской стороной. В-третьих, чиновники Минобороны Украины допустили проведение новой волны мобилизации из-за потерь на фронте (впрочем, этот анонс тут же был дезавуирован по звонку сверху – Зе-офис поручил не расстраивать громадян плохими новостями накануне Нового года).

Украинцы ощутили плоды решения Минобороны о назначении единого руководства СВО, объясняет ветеран боевых действий Роман Насонов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«На первом этапе каждый округ готовил определенную директиву Генштабу. По истечению времени выяснилась проблема отсутствия должного взаимодействия между округами в районе проведения СВО. Поэтому было реализовано единственно верное решение назначения на эту должность авторитетного генерала, способного решать вопросы. Это было реализовано, под него создан штаб, переподчинены ему все необходимые силы и средства в этом районе, он самостоятельно выстраивает взаимодействие с Генеральным штабом, что позволяет своевременно и качественно применять и другие резервы, не входящие в состав его группировки».

Российская армия делает выводы из ошибок первых месяцев СВО, считает политолог Сергей Марков.

«Генералов нужно обязательно время от времени менять, как, например, меняют футбольных тренеров, потому что они примерно одинаковые, но недостатки у них разные. Если командующего сменили, значит, сделали правильно. Тактика тоже меняется время от времени. Самое главное тут, конечно, поставки. Мы вообще не готовились к этой войне, поэтому у нас изначально были большие провалы, связанные с тем, что мы готовились к спецоперации в стиле сирийской или крымской, а не к войне. Но сейчас мы стали более готовы именно к войне, поэтому и тактика становится более успешной», – отмечает эксперт.

С ним соглашается депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Гособоронзаказ, несмотря на все интенсивные попытки наших врагов оборвать кооперационные связи, успешно исполняется по объемам и контролируется по качеству. Самый яркий пример – несбывшаяся легенда «у русских кончились ракеты», и внезапные открытия западных специалистов, обнаруживших части от ракет, благополучно произведенных и летом, и осенью текущего года», – пишет парламентарий в своем блоге.

Делегирование полномочий Сергею Суровикину является еще одним примером грамотной работы в руководстве Минобороны, полагает Герой России, командир 6 ОСН «Витязь» Александр Никишин.

«Министр обороны Сергей Шойгу, который, даже не являясь профессиональным военным, является профессиональным управленцем, человеком, четко понимающим болевые точки, способным своевременно принимать те или иные решения. Он имеет возможность доклада руководителю страны и авторитет среди других силовых структур. Также важно отметить, что за счет стабильности министра, который не меняется каждые два-три года, он накапливает в себе должный авторитет, имеет международный опыт и является достаточно самостоятельной фигурой, способной решать многие, в том числе международные, задачи», – отмечает Никишин.

Депутат Делягин уточняет:

«Экзальтированным критикам прежде следовало бы разобраться в сфере прямых обязанностей Министра. Глава оборонного ведомства в первую очередь организует общую работу всей структуры: речь и про решение спектра стратегических задач, включая внешнеполитические, и обеспечение поставок критического для ВПК импорта (в том числе и из стран-агрессоров). А как раз военный механизм неплохо «разгоняется», – резюмировал парламентарий.