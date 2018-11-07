Волга вышел с допроса в СБУ и рассказал подробности

07.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Вчерашний обыск в квартире экс-депутата Верховной Рады Василия Волги сегодня имел продолжение – он был вызван на допрос в СБУ, после чего, все же, был отпущен.

Политик рассказал подробности в ходе ток-шоу «60 минут», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что стало понятно сегодня в процессе допроса – когда адвокаты стали требовать фактические доказательства, которые они мне вменяют, то есть, как они написали и указали в постановлении, – то, что я получал от кого-то деньги, финансировал подрывную деятельность на территории Украины, то, что я под видом протестов против повышения коммунальных тарифов вел работу по подрыву государственного строя и так далее – ни единого фактического доказательства представлено не было.

Я хочу сказать одно: то, что касается дела, по которому вчера прошла череда обысков у меня, у Бережной, еще у ряда людей, это дело чистой воды фальсификация.

То, что они начали, то, что сейчас делают, это всё с целью запугивания, дабы другим было неповадно защищать политзаключенных. Вы знаете, в данной ситуации эти люди начали дело, которое, как мне кажется, заканчивать будем уже мы, и судить будем вот этих людей», – заявил Волга.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» цитировал слова экс-нардепа Украины Владимира Олейника, заявившего, что в СБУ даже не скрывают, что дело против Волги и Бережной – политическое.