Впервые после модернизации на учения вышел флагман Черноморского флота

02.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море после ремонта и приступил к учениям.

Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В море крейсер отработает ракетные удары, защиту от нападения и подготовится к участию в масштабных учениях «Кавказ-2020».

«В ходе практических действий, экипаж ГРКР «Москва» выполнит комплекс корабельных учений по ведению противовоздушной обороны с выполнением зенитных артиллерийских стрельб, по применению средств радиоэлектронной борьбы, борьбе за живучесть, а также по всесторонней обороне и защите корабля на переходе морем и при стоянке на незащищённом рейде.

Одним из этапов учения станет отработка алгоритма действий экипажа при условном применении главного ракетного комплекса корабля. После отработки обязательных элементов подготовки экипаж крейсера продолжит подготовку к участию в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», – говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Глаукомах ВМФ решает дальнейшую судьбу флагмана Черноморского флота, но в комментарии «ПолитНавигатору» военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Сергей Горбачев заявил, что «Москва» отправляется на ремонт для того, чтобы пройти модернизацию.

Американский журнал The National Interest недавно назвал «Москву» вторым по смертоносности кораблем ВМФ РФ после ракетного крейсера «Петр Великий».

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» (ГРКР «Москва») — российский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота. Единственный корабль 1 ранга в составе Черноморского флота.