Вслед за Винницким митрополитом СБУ начала «кошмарить» Одесскую епархию

12.10.2022  17:14 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
Просмотров: 266
 
Дзен, Политические репрессии, Украина, Церковь
Новости Украины

Вслед за обыском СБУ у митрополита УПЦ Ионафана в Виннице репрессии начинаются в отношении Одесской епархии. Цель украинских карателей – разгром сил в УПЦ, остающихся верными идее единства с РПЦ, несмотря на летнее решение лже-собора в Феофании о разрыве с Москвой.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Он обратил внимание на опубликованные СБУ фото по результатам обыска, где присутствуют портреты Патриарха Кирилла и российская литература в поддержку СВО.

«Подкинули с целью сломать митрополита Ионафана и под страхом посадки на 5 лет заставить его отречься от его принципиальной вероучительной позиции в поддержку единства Русской Православной Церкви.

Митрополит Ионафан избран в качестве жертвы очередной террористической операции СБУ, потому что за единство Русской Церкви митрополит Ионафан борется всю жизнь.

Митрополит Иоанафан – исповедник, но не идиот, и поэтому никаких агитматериалов не держал.

Помимо агитматериалов, ему инкриминируют «разжигание религиозной розни», чтобы запугать каждого православного, кто посмеет назвать раскол расколом .   

Он не испугался «красного бандеровца» Кравчука  и еще в 1989 м году фактически в одиночку  вступил в войну со всевластными тогда Филаретом (Денисенко ) и Кравчуком… И победил, автокефалию УПЦ тогда удалось сорвать. Митрополит Ионафан вооружил УПЦ МП интернетом. И вот теперь его решено демонстративно растоптать.

И не только его. О запугивающем задержании наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Лебедя) мы уже писали.

А вот 12 октября  псы СБУ вместе с настоящими собаками ворвались в храм Одесской духовной семинарии с обыском.

Задача – начать дело против Одесского митрополита Агафангела (Саввина ), ему говорят: «Дед, нас не обманешь купленными тобой кроватями для СБУ, нам нужны «Хаймарсы».

Уголовные дела в Одесской, Тульчинской и Киевской епархиях нужны и в качестве формального повода доломать уже сломленного митрополита Онуфрия, чтобы он отставил опасных для террористического режима Зеленского митрополитов.

И еще. Террористический нацистский режим знает, что русская Одесса ждет Русскую Армию.

Поэтому русских нужно сломить, а Россию остановить от освобождения Одессы через «посредничество» Эрдогана и правительственных либералов, которые публично выступили за продление зерновой сделки и добились приостановки нанесения ударов возмездия по инфраструктуре террористического режима Зеленского», – пояснил Фролов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть