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16.08.2021, Херсон, Игорь Шаповалов
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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ВСУ эксплуатируют херсонских школьников

Новости УкраиныВ Херсоне волонтёры областного центра помощи военным и местные школьники плетут маскировочные сети для...

В Херсоне волонтёры областного центра помощи военным и местные школьники плетут маскировочные сети для воюющих в Донбассе подразделений ВСУ.

Об этом в эфире местного YouTube-канала сообщила координатор волонтёрского движения Галина Уманец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По её словам, за 7 лет были сплетены тысячи километров сеток.

«Мы ежедневно вяжем до поздней ночи. У меня волонтеры, которые работают, в том числе и я работаю, но нахожу минуточку, чтобы прийти в центр», – рассказывает Уманец.

К работе также привлекли учеников одной из местных гимназий. Кроме того, со школьников собирают и материальную волонтёрскую помощь, о чём рассказала ученица Маргарита Игнашова.



«Мы отправляем им разные вкусности, какие-то средства, чтобы просто помочь нашим военным. А сегодня мы пришли, чтобы тоже поддержать их. Мы очень хотим помочь военным, чтобы они боролись за наше независимое государство. Все наши действия, рисунки, открытки помогают им, поощряют их продолжать бороться за наше государство», – выдала она заученную фразу.

«Это их мотивирует, мы хотим помочь им бороться», – сказала другая ученица.

Напомним, накануне во Львовской области прошли мероприятия по обучению молодёжи от семи лет войне с Россией.

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