ВСУ получают по зубам. Серьезное изменение ситуации в Донбассе

28.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Руководство республик Донбасса приняло решение о нанесении ответных ударов под позициям украинских формирований, обстреливавших подконтрольную ЛДНР территорию.

Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал проживающий в Донецке журналист и политолог Андрей Бабицкий, отвечая на вопрос, как сейчас обстоит ситуация с обстрелами республики ВСУ.

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«В последние месяцы обострилось так, что люди вспоминали 2014 и 2015 годы, такой был плотный артогонь. Не постоянно, в основном в вечернее время. А две недели назад все резко изменилось – стало тихо», – говорит Бабицкий.

Тишину он объясняет тем, что руководство республики и военное командование отдало приказ об ответных ударах и подавлении огневых точек противника, в результате чего под Донецком погибло довольно много украинских военных…

«Поэтому они и молчат уже две недели. Фактически республики в условиях, когда «минский процесс» зашел в тупик, решились на ответку и успешно с этим справились», – считает собеседник издания.

Журналист обратил внимание, что отчеты миссии ОБСЕ подтверждают, что все пострадавшие среди гражданского населения – это жители республик.

«И сколько я не бывал в окопах за последние годы, основное недовольство и недоумение солдат на «передке» выражалось в вопросе: «Почему по нам долбят, а мы молчим?». Ответить им было нечего», – отмечает эксперт.

«То, что произошло – серьезное изменение ситуации. В прошлом году были обоснованные надежды, что «Минск» удастся сдвинуть с мертвой точки. Поэтому республики воздерживались от ответных ударов. Сейчас стало окончательно понятно – Киев не готов ни к каким переговорам. И только сила может защитить жителей республик», – резюмировал Бабицкий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», танки НМ ЛНР вышли на боевые позиции.

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