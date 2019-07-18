ВСУ продвигаются к Горловке, применяя тактику выжигания

18.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинские вооруженные формирования заняли серую зону в прифронтовом поселке Зайцево.

Об этом в репортаже «Известий» из Зайцево рассказала Ирина Дикун, глава администрации поселка, который называют «воротами в Горловку» и в котором с начала войны погибли или получили ранение 82 мирных жителя.

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«Поселок наш разделен на две части. На одной стороне стоят наши ребята, на другой — украинские военные. Где-то их разделяет незасеянное поле, где-то — 50 м улицы. Причем, согласно Минским договоренностям, украинская часть Зайцево прежде считалась «серой зоной», то есть нейтральной территорией. Но ВСУ заняли ее. И продолжают продвигаться вперед, применяя тактику выжигания. Обстреливают улицу, заставляют гражданских людей уйти и входят в пустые дома — так уже шесть улиц заняли. Цель у них – захват Зайцево и выход на заветную дорогу на Горловку. Сколько уже тут наших местных мальчишек полегло, встав у них на пути…», – говорит Дикун.

По ее словам, ситуация не изменилась и после избрания нового президента Украины.

«Наиболее жестокие обстрелы начались 27 июня. По нашим данным, на позиции Украины вошел батальон «Айдар», для которого нет никакого закона. Более того, они начали применять 122-миллиметровые мины нового образца, произведенные в Польше. Разлет осколков у таких снарядов на порядок выше, чем у прежних, а сила поражения – мощнее. Плюс выросла частота и интенсивность обстрелов. Судите сами: на днях в один квадрат за полчаса они положили 25 тяжелых мин. Стерли с лица земли пять домов, из них два жилых. Счастье, что люди успели укрыться в подвале», – отмечает глава поселка.

В своих домах в Зайцево сегодня остается около тысячи человек, кроме того здесь работают отделение почты, два магазина, библиотека и медпункт.

«Медицинский пункт нам пришлось во время войны уже самим открыть, ведь скорая из Горловки сюда не ездит. Доезжают до границы поселка и говорят: «Всё. Жить под обстрелами — это ваш выбор. А мы умирать не хотим». Приходится грузить на свои машины раненого или, например, старика с инсультом — и вывозить. То же самое с пожарными. Горит дом, и пока я сама на место не выеду и не начну на них кричать в трубку – с места не сдвинутся. Говорят: «Смертельно опасно». Да, это так. Но что остается?», – рассказала жительница поселка.

Также Ирина показала журналистам дома, где жили погибшие и пострадавшие от украинских обстрелов мирные жители.

«Тут многодетный отец жил, погиб. А здесь пять мин в дом прилетели, и все остались живы – чудо! Тут молодую семейную пару убило. Там, несмотря ни на что, мужчина коров держит. А в том доме ветеран Великой Отечественной жил, мы с ним дружили, при встрече обязательно 50 г за победу выпивали. У него после обстрела пасека сгорела, и он не выдержал, сдал. Похоронили», – сообщает Дикун.

Ранее она, как сообщал «ПолитНавигатор», рассказала, как украинская армия обстреляла Зайцево зажигательными боеприпасами, в результате чего сгорело пять домов и две хозпостройки.